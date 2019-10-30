18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

15:30

В Петербурге будет введен инвестиционный налоговый вычет

фото ЗакС политика В Петербурге будет введен инвестиционный налоговый вычет

Крупные и средние производственные организации, действующие на территории Петербурга, смогут претендовать на инвестиционный вычет по налогу. Соответствующую инициативу 30 октября приняло в первом чтении Законодательное собрание.

Законопроект внес губернатор Александр Беглов. На вопросы депутатов ответил представитель Смольного в ЗакСе Юрий Шестериков.

По его словам, после введения льготы городской бюджет недополучит порядка 800 млн доходов по налогу на прибыль в 2020 году.

"Размер инвестиционного налогового вычета предлагается определить на уровне 90 процентов расходов на приобретение, создание, модернизацию, реконструкцию, достройку, техническое перевооружение основных средств, относящихся к категории «Машины и оборудование». При этом в качестве дополнительного критерия проектом вводится условие об обновлении организациями не менее 15 процентов объектов основных средств данной категории", - говорится в пояснительной записке к документу.

Планируется, что льготы будут действовать с начала 2020 по конец 2027 года.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

29 октября, 15:21 Поставка муниципалов из ЗакСа

28 октября, 20:16 ЗакС Петербурга готов потратить 3,3 млн рублей на изготовление французских штор

25 октября, 17:58 Резник встал в одиночный пикет в поддержку фигурантов «московского дела»

25 октября, 12:07 Амосов предложил более радикальный вариант избирательной реформы

24 октября, 14:05 "Старый оппозиционер" Милонов призвал оппозицию ЗакСа "не ставить палки в колеса" города

23 октября, 19:37 ЗакС и точечная градозащита

23 октября, 16:08 Анохин намерен ограничить деятельность микрофинансовых организаций в России

23 октября, 13:28 Четырбок рассказал коллегам, что ему не приходится собирать пустые пивные банки

21 октября, 18:33 «Больше не будет гонок»: Чиновники рассказали депутатам о плюсах отмены маршруток

21 октября, 9:27 В ЗакСе предложили признавать разукомплектованными машины без зеркал заднего вида


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
15:30 В Петербурге будет введен инвестиционный налоговый вычет

14:58 Новый глава СПЧ отметил недостаточность сведений о политических репрессиях в школьном курсе   2

14:50 Силовики задержали ещё одного нового фигуранта "московского дела"   2

14:30 В Петербурге продают квартиры, в которых Пушкин писал "Медного всадника" и "Капитанскую дочку"

14:28 По экономическим причинам закрылось израильское генконсульство   2

14:06 Помощник депутата Госдумы Пантелеева будет представлять КПРФ в Горизбиркоме

14:00 "Призываю вас не бояться": Фигурант дела "Сети" Филинков в знак солидарности с политзеками объявил голодовку   1

13:57 Муниципал: ЦИК обязал Горизбирком привлечь «Наблюдателей Петербурга» и Шишлова к новому анализу мунвыборов

13:50 ЗакС Петербурга не будет заседать 6 ноября

13:43 ЗакС утвердил размер фонда ОМС в Петербурге

13:30 На Генплане Петербурга будут отображать исторические кладбища и сооружения для защиты берегов

13:20 Макаров призвал не “колыхать” и не “телебонить” по национальному и религиозному признакам

13:10 В Госдуму внесли законопроект об уголовном наказании за пропаганду наркотиков в интернете

12:59 Вишневский намерен вернуть “Сад на Неве” в ЗНОП через суд

12:57 Активисты Шиеса зовут на помощь подкрепление

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru