В Петербурге будет введен инвестиционный налоговый вычет

Крупные и средние производственные организации, действующие на территории Петербурга, смогут претендовать на инвестиционный вычет по налогу. Соответствующую инициативу 30 октября приняло в первом чтении Законодательное собрание.

Законопроект внес губернатор Александр Беглов. На вопросы депутатов ответил представитель Смольного в ЗакСе Юрий Шестериков.

По его словам, после введения льготы городской бюджет недополучит порядка 800 млн доходов по налогу на прибыль в 2020 году.

"Размер инвестиционного налогового вычета предлагается определить на уровне 90 процентов расходов на приобретение, создание, модернизацию, реконструкцию, достройку, техническое перевооружение основных средств, относящихся к категории «Машины и оборудование». При этом в качестве дополнительного критерия проектом вводится условие об обновлении организациями не менее 15 процентов объектов основных средств данной категории", - говорится в пояснительной записке к документу.

Планируется, что льготы будут действовать с начала 2020 по конец 2027 года.

Сергей Еремеев

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