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10:42

СМИ: На установку оборудования для изоляции рунета нужен еще один год

фото ЗакС политика СМИ: На установку оборудования для изоляции рунета нужен еще один год

На развертывание технических средств для реализации закона о суверенном российском сегменте интернета уйдет примерно один год, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Закон об автономной работе рунета вступает в силу с 1 ноября. По словам собеседников издания, пока его положения фактически будут действовать не на всей территории России. Представитель одного из операторов связи рассказал, что они с высокой доли вероятности готовы к выполнени закона, но с 1 ноября для абонентов ничего не изменится.

Пока власти не утвердили список угроз, при которых предусмотрена изоляция рунета, сообщил один из источников. Из 26 необходимых подзаконных актов опубликованы только семь, сказал гендиректор Diphost Филипп Кулин.

Закон об автономной работе рунета был подписан президентом Владимиром Путиным 1 мая. Его на рассмотрение парламента внесли сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова в декабре 2018-го. Авторы документа предложили установить на сетях технические средства контроля за соблюдением законодательства об ограничении доступа к запрещенной информации. Планируется, что учения по изоляции рунета будут проводиться не реже раза в год.

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