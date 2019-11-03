18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

17:02

На Невском "яблочник" выступил против "диктатуры Путина", поддержав фигурантов "московского дела"

фото ЗакС политика На Невском "яблочник" выступил против "диктатуры Путина", поддержав фигурантов "московского дела"

Представитель партии "Яблоко" вышел на Невский проспект с одиночным пикетом в поддержку фигурантов "московского дела", известил у себя в Telegram-канале петербургский парламентарий Борис Вишневский.

В руках мужчина держит плакат со словами "Московское дело. Еще пять арестованных в октябре: один потянул за форму росгвардейца - за это его ждет тюрьма. Это - "диктатура закона" Владимира Путина".

Напомним, 14 октября стало известно о появлении в "московском деле" новых фигурантов. В тот же день были задержаны Владимир Емельянов, Егор Лесных, Максим Мартинцов, Андрей Баршай. На следующий - аналогичная участь постигла Александра Мыльникова. В отношении всех мужчин суд избрал меру пресечения в виде ареста.

Позднее в Общественной наблюдательной комиссии сообщили, что новые участники процесса содержатся в ИВС с грубыми нарушениями, например, в одних камерах с ранее судимыми гражданами.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

1 ноября, 13:24 СК передал дело студента ВШЭ Егора Жукова в прокуратуру

31 октября, 11:52 Фигуранту «московского дела» Баршаю рекомендовали психиатрическую экспертизу в стационаре

30 октября, 14:50 Силовики задержали ещё одного нового фигуранта "московского дела"

30 октября, 11:11 Суд заочно арестовал покинувшего РФ фигуранта "московского дела" Губайдулина

30 октября, 10:47 Депутаты ЗакСа от КПРФ Иванова и Ходунова подписались под "письмом трехсот"

29 октября, 17:46 Полицейский из дела Раджабова о броске бутылки отказался считать себя потерпевшим и уволился

29 октября, 16:35 СК объявил фигуранта "московского дела" Губайдулина в международный розыск

28 октября, 20:19 Следователь намерен ограничить ознакомление адвокатов студента ВШЭ Жукова с материалами дела

28 октября, 14:22 Собянин поблагодарил столичную полицию, "обеспечившую порядок" во время протестов

25 октября, 16:22 В деле Раджабова о броске бутылки в полицейского появилось трое новых потерпевших


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


18:29    
Яблочнику - уважуха!

18:28    
Очередной пропутинский придурок (17:51) в комменте. Да, уж...Россия не только страна героев, но и идиотов (17:51)!

17:51    
Очередной прозападный придурок на Невском...Да, уж...Россия не только страна героев, но и идиотов!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
18:00 Baza назвала мотив убийства руководителя центра "Э" Ингушетии   1

17:02 На Невском "яблочник" выступил против "диктатуры Путина", поддержав фигурантов "московского дела"   3

16:16 "Настоящий вандализм": Варламова разгневал "ремонт" Петропавловской крепости   2

15:10 Журналист Аркадий Бабченко распрощался с Украиной   3

14:30 В Котласе полиция искала запрещенную литературу в машине защитниц Шиеса

13:35 Курские школьницы от скуки разгромили кладбище   5

12:40 "Кажется, это какая-то шутка": "Советское шампанское" выпустят с датированной 1937 годом этикеткой   4

12:07 Чечня потратит миллион на организацию путешествия для тревел-блогеров

11:16 Героиня секс-скандала Настя Рыбка собирается стать политиком

10:32 В Москве убили главу центра "Э" по Ингушетии: СМИ пишут, что дело носит заказной характер   4

2 ноября, 18:02 В Ленобласти сотрудника ГИБДД за полученную взятку отправили в СИЗО

2 ноября, 16:30 В Ленобласти помянули жертв авиакатастрофы над Синаем

2 ноября, 15:53 Очередной уик-энд ознаменовался пикетами у Гостиного двора   8

2 ноября, 15:04 "Коммунисты России" недовольны псковским депутатом Михайловой, ставшей фигурантом уголовного дела

2 ноября, 14:25 Дацик попытался сорвать встречу Шлосберга с петербуржцами   1

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru