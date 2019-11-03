На Невском "яблочник" выступил против "диктатуры Путина", поддержав фигурантов "московского дела"

Представитель партии "Яблоко" вышел на Невский проспект с одиночным пикетом в поддержку фигурантов "московского дела", известил у себя в Telegram-канале петербургский парламентарий Борис Вишневский.

В руках мужчина держит плакат со словами "Московское дело. Еще пять арестованных в октябре: один потянул за форму росгвардейца - за это его ждет тюрьма. Это - "диктатура закона" Владимира Путина".

Напомним, 14 октября стало известно о появлении в "московском деле" новых фигурантов. В тот же день были задержаны Владимир Емельянов, Егор Лесных, Максим Мартинцов, Андрей Баршай. На следующий - аналогичная участь постигла Александра Мыльникова. В отношении всех мужчин суд избрал меру пресечения в виде ареста.

Позднее в Общественной наблюдательной комиссии сообщили, что новые участники процесса содержатся в ИВС с грубыми нарушениями, например, в одних камерах с ранее судимыми гражданами.

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