Голодающего Филинкова госпитализировали в больницу при СИЗО

На седьмой день голодовки, которую держит фигурант дела "Сети" (организация признана террористической и запрещена на территории РФ) Виктор Филинков, ему стало плохо и потребовалась госпитализация в больницу при СИЗО, передает "МБХ Медиа".

"Сейчас я стою у больницы Гааза, где мне подтвердили, что Виктор в приемном покое. После обеда будет понятно, пустят ли меня к нему. Причину я узнаю тогда же, но скорее всего это последствия голодовки", - приводятся слова его адвоката Виталия Черкасова.

Филинков, как и другие фигуранты скандального дела, преследуемые с января 2018 года, ранее жаловался на пытки со стороны представителей ФСБ. Протестную голодовку он объявил в день памяти жертв политических репрессий 30 октября. Филинков в подробностях рассказал о применении к нему силы во время судебного заседания 4 июня, когда его голос записывали для проведения экспертизы. Однако ни одно из силовых и надзорных ведомств не поспешило с проверкой информацией о нарушении базовых прав человека. Вместе с подельниками молодого человека обвиняют в подготовке нападений на полицейских и чиновников.