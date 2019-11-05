Столичная полиция передумала и хочет взыскать с оппозиционеров больше денег

Министерство внутренних дел по Москве пересмотрело сумму своих исковых претензий к столичным оппозиционерам, которых считает организаторами летних протестов, и решило вместо 4 млн рублей взыскать с них 4 млн 238 тысяч рублей, делится РАПСИ.

Изначально столичный Главк требовал около 8,5 млн рублей, однако затем снизил сумму до 4-х.

Ответчиками по иску выступают Иван Жданов, Владимир Милов, Алексей Навальный, Любовь Соболь, Александр Соловьев, Олег Степанов и Илья Яшин.

Напомним, ранее иски к оппозиционерам подавали ГБУ "Автомобильные дороги", ресторан "Армения", таксомоторная компания "М Такси коммуникации", московский метрополитен, два ИП. Их общая сумма превысила 15 млн рублей.