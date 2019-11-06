Лавров: Deutsche Welle признала некорректность в освещении протестов

Руководитель Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров известил, что немецкая общественная телерадиокомпания Deutsche Welle согласилась, что некорректно освещала столичные протесты, прошедшие летом, передает ТАСС.

"Они признали, что в общем-то это не очень корректно было в контексте тех событий, которые проходили в то время в Москве. Одно дело их освещать, а другое дело их готовить. По сути дела, они участвовали в подготовке этих протестных, несанкционированных акций, подсказывая людям и даже где-то зазывая людей на них", - сообщил Лавров, добавив, что за такой "промах" лишать немецкое СМИ аккредитации все же не стоит.

Напомним, ранее комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела РФ просила МИД рассмотреть вопрос о лишении Deutsche Welle аккредитации. Проанализировав деятельность издания, депутаты пришли к выводу, что оно публиковало материалы, которые могли побудить читателей выходить на несогласованные митинги в Москве.