18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

13:16

Лавров: Deutsche Welle признала некорректность в освещении протестов

фото ЗакС политика Лавров: Deutsche Welle признала некорректность в освещении протестов

Руководитель Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров известил, что немецкая общественная телерадиокомпания Deutsche Welle согласилась, что некорректно освещала столичные протесты, прошедшие летом, передает ТАСС.

"Они признали, что в общем-то это не очень корректно было в контексте тех событий, которые проходили в то время в Москве. Одно дело их освещать, а другое дело их готовить. По сути дела, они участвовали в подготовке этих протестных, несанкционированных акций, подсказывая людям и даже где-то зазывая людей на них", - сообщил Лавров, добавив, что за такой "промах" лишать немецкое СМИ аккредитации все же не стоит.

Напомним, ранее комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела РФ просила МИД рассмотреть вопрос о лишении Deutsche Welle аккредитации. Проанализировав деятельность издания, депутаты пришли к выводу, что оно публиковало материалы, которые могли побудить читателей выходить на несогласованные митинги в Москве.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

22 октября, 9:54 Новый глава СПЧ: Я понимаю реакцию властей на проведение незаконных митингов

21 октября, 20:56 Новый глава СПЧ Фадеев пообещал разобраться с игнорированием жалоб потерпевших на митингах

11 октября, 14:10 Суд отказался арестовывать квартиру Навального и имущество других оппозиционеров

11 октября, 13:00 Прокуратура требует арестовать квартиру Навального

11 октября, 12:14 СПЧ считает недоказанной вину осужденного по "дадинской" статье Константина Котова

10 октября, 19:19 Фигуранту "московского дела" Губайдулину могут предъявить новое обвинение

10 октября, 18:29 СК попросил Росгвардию проверить действия силовиков на акции 27 июля в Москве

8 октября, 16:47 Прокурор Москвы требует от оппозиции почти 5 млн рублей из-за митингов в Москве

8 октября, 9:25 МВД требует от оппозиционеров 18 млн рублей за работу полиции на акциях протеста в Москве

7 октября, 20:19 Задержанных у Мосгорсуда экс-фигурантов «московского дела» отпустили из отдела полиции


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


17:03    
А кто это проверит? Лавров соврет, недорого возьмет.
15:31 Привет, Насральный!

15:41    
ЛАВРУШКУ фрицы купили

15:31   БОРДУНОВ  
Почему  Лавров решает вопрос о лишении аккредитации? Не его это прерогатива! Гнать в шею такие издания, да и наши такого толка позакрывать. Сколько можно терпеть их грязь? Можно опасно доигратся.

13:41    
Лавров принёс извинения комиссии Госдумы по расследованию вмешательства в дела РФ за Deutsche Welle.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
19:39 СМИ: Задержан подозреваемый в причастности к убийству главы Центра "Э" по Ингушетии

19:09 Уволенная Бегловым из-за снега экс-глава Василеостровского района стала сотрудницей его администрации

18:49 Столичный полицейский попытался избежать уголовного преследования, съев улики

18:33 Обыски у Светова проходят по делу о публикации в его старом Instagram

18:30 Конституционный суд запретил чиновникам Коми ограничивать места для проведения митингов

18:10 УФАС: Смольный незаконно предоставил участки на набережной реки Смоленки под строительство отеля

17:59 Главред петербургской "Новой газеты" предложила Госдуме узаконить исполнение законов   1

17:35 Омские власти оградили Путина от лицезрения "красот" китайского рынка, установив вокруг него забор

17:13 К Михаилу Светову пришли с обыском после вызова в СК   3

16:54 "Недоразумение": В Deutsche Welle удивились заявлению Лаврова   4

16:25 Нижегородский священник назвал патриарха Кирилла "еретиком" и оказался на скамье подсудимых   1

15:53 Суд оштрафовал главу ПЦ "Мемориал" за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях

15:18 Смольный бесплатно откроет Ленинградский партийный архив для петербуржцев на один день

15:16 Законодательное собрание готово потратить более 5 млн рублей на компьютеры

14:47 Главред "Дождя" Перепелова покинет свой пост с нового года   2

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru