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13:45

Штаб Навального в Петербурге возглавит Ирина Фатьянова

фото ЗакС политика Штаб Навального в Петербурге возглавит Ирина Фатьянова

Штаб Навального в Петербурге объявил о выборе нового координатора: им стала Ирина Фатьянова, участвовавшая в муниципальных выборах.

Фатьянова возглавит штаб с 21 ноября. Ее выбрали из 80 претендентов на пост координатора.

Фатьянова выдвигалась в муниципальные депутаты МО «Смольнинское». Изначально ИКМО отказала ей в регистрации из-за  того, что она якобы написала в документах дату «26.96.2919», хотя на самом деле там значилось «26.06.2019». Она и еще один кандидат из штаба, Денис Михайлов, в знак протеста вышли в пикет. В итоге ГИК отменил отказ в регистрации.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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17:20    
15:23 С чем связаны ваши надежды? На фабрике троллей им. Е. Пригожина бюджетное голодание? Инфляция сжирает 85 в ру[цензура]х?
Вам этот ник, как Путину пластика. Ещё глупее смотритесь.

16:15    
15:23 Привет, Насральный. А ты прошел фабричную школу по вылизыванию начальственных задов или ограничился кратким курсом комментарного засранца?

15:23      БОРДУНОВ  
Надеюсь,    новый координатор, как и положено, прошел обучение заграницей по курсу дестабилизации положения в России ? Оклад установили достойный? В евриках или в зелёных?

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