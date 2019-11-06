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6 ноября, 21:23

Беглов не планирует торопить открытие станций Красносельско-Калининской линии метро

фото ЗакС политика Беглов не планирует торопить открытие станций Красносельско-Калининской линии метро

В администрации Петербурга считают, что ускорение темпов ввода станций Красносельско-Калининской линии метрополитена не представляется возможным, так как это может повлиять на стоимость и качество строительных работ. Такую позицию представил губернатор Александр Беглов в своем ответе на запрос депутатов Законодательного собрания Дениса Четырбока, Алексея Цивилева и Михаила Барышникова о транспортных проблемах юго-запада города.

Парламентарии обратили внимание градоначальника на перегруженность улично-дорожной сети Кировского района из-за отсутствия станций метро в Красносельском районе. Многим жителям приходится ежедневно ездить до ближайшей станции через другой район. Депутаты называют транспортную ситуацию на юго-западе критической. Одновременно проводится ремонт на инженерных сетях на проспекте Ветеранов и ремонт на проспекте Народного Ополчения, сообщают парламентарии в своем запросе от 24 октября. Они напомнили градоначальнику, что город заключил на реконструкцию Лиговского путепровода контракт на 3,5 млрд рублей с ЗАО "Пилон". Сейчас Арбитражный суд Петербурга рассматривает дело о банкротстве компании, а работы на участке фактически не ведутся с июня. 

В связи с этим Цивилев, Четырбок и Барышников поинтересовались у Беглова, не считает ли он целесообразным согласовывать графики разных видов работ в границах одного объекта, а также поручить правительству принять меры по скорейшему заключению нового контракта на реконструкцию Лиговского путепровода и передаче объекта новому подрядчику. Также депутаты спросили губернатора, считает ли он необходимым ускорить строительство новых станций метро в Красносельском районе. 

В своем ответе Александр Беглов сообщил, что ремонтные работы на проспекте Ветеранов и проспекте Народного Ополчения были согласованы между собой. Но признал нарушение сроков работ, несоблюдение порядка организации дорожного движения на период ремонта и негативные последствия приостановки реконструкции Лиговского путепровода. 

Контракт с ЗАО "Пилон" был расторгнут, а конкурсные процедуры по поиску нового подрядчика Смольный планирует провести до конца 2019 года. А вот ждать открытия движения транспорта на этом участке жителям придется до 2021 года, сообщается в ответе губернатора. 

Для обеспечения жителей юго-западной части Петербурга скоростным видом внеуличного транспорта правительством города предусмотрено строительство Красносельско-Калининской линии метрополитена, указано в документе. Но строительно-монтажные работы на участке от "Казаковской" ("Юго-Западной") до "Путиловской" завершатся только в 2022 году. Участок от "Казаковской" до "Сосновой Поляны" планируется ввести в эксплуатацию в 2026-2027 году. 

В ответе Смольного сообщается, что график работ разработан квалифицированными специалистами и зависит от специфики и сложности объекта. Ускорение темпов строительства "может привести к удорожанию производства работ либо к снижению их качества, а также к возможному нарушению технологического процесса строительства". "Учитывая изложенное, ускорение темпов ввода в эксплуатацию Красносельско-Калининской линии метрополитена не представляется возможным", - говорится в документе.  


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