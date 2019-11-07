Дела Егора Жукова и еще четырех фигурантов "московского дела" поступили в суд

Уголовные дела студента ВШЭ Егора Жукова, Самариддина Раджабова, Никиты Чирцова, Павла Новикова, Владимира Емельянова поступили на рассмотрение столичных судов, пишет ТАСС. Всех, кроме Жукова, обвиняют в применении насилия к силовикам на несанкционированной акции протеста 27 июля. Студенту "Вышки" инкриминируют призывы к экстремизму.

Напомним, дело о "массовых беспорядках" Следственный комитет возбудил 30 июля. Так как акции протеста продолжались вплоть до конца лета, в деле постоянно появлялись новые фигуранты. Процесс не закончен и по сей день. Например, 14 октября в "московском деле" появились "свежие" лица: Владимир Емельянов, Егор Лесных, Максим Мартинцов, Андрей Баршай. На другой день также задержали Александра Мыльникова. В отношении всех мужчин суд избрал меру пресечения в виде ареста.