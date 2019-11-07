Депутат Трошин перед началом заседания МО "Литейный округ" выступил с манифестом в поддержку ЛГБТ

Муниципальный депутат Сергей Трошин попросил дать ему слово перед началом заседания совета МО «Литейный округ» и призвал коллег не забывать о важности борьбы с гомофобией.

На заседание, которое состоялось накануне, пришли лишь 12 мундепов из 20. Представители "Единой России" решили вновь манкировать своими обязанностями.

Не так давно Трошин попал в поле зрения СМИ после того, как выставил на собрании совета радужный флажок. Коллеги по "Яблоку", коих в "Литейном" большинство, поддержали поступок депутата, тогда как некоторым жителям округа его жест пришелся не по нраву: 9 октября они пришли в здание муниципалитета, чтобы выразить свое возмущение действиями депутатов-"яблочников". ЗАКС.Ру подробно рассказал, как прошла тогда встреча.

Вчера, выступая перед коллегами, Трошин сообщил, что его "радужную эстафету" приняли у него и депутат Мосгордумы Дарья Беседина, и мундеп Никита Юферев.

"К сожалению, после этого мы наблюдали обильную гомофобную риторику в соцсетях, что ещё раз подтверждает высокий уровень гомофобии в нашей стране, и это значит, что поддержка ЛГБТ от депутатов очень необходима. Сегодня я прикрепил к своей рубашке радужный значок на котором написано "Я - Трошин!", который сделало "Молодёжное Яблоко" в знак солидарности со мной после гомофобного нападения Дацика на офис "Яблока" 5 июня. Сегодня мой значок символизировал солидарность и поддержку ЛГБТ-сообществу в России, а также поддержку и солидарность с Дарьей Бесединой и Никитой Юферевым", - подытожил обращение Трошин.

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