Депутаты ЗакСа одобрили проект объединенных зон охраны объектов культурного наследия

Рабочая группа Законодательного собрания по выработке концепции сохранения исторического центра одобрила проект об охранных зонах. Решение принято на заседании группы 7 ноября, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Согласно документу, количество зон охраны объектов культурного наследия увеличено. В частности, новые зоны появились в Невском, Курортном и Выборгском районах.

Рабочая группа намерена продолжить работу по зонам охраны. Депутаты решили рекомендовать комитету по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры представить техническое задание нового проекта к 1 октября 2020 года.

София Саттарова