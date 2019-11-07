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19:59

Бортко: Задержание Ходуновой - вопиющее нарушение демократических основ

фото ЗакС политика Бортко: Задержание Ходуновой - вопиющее нарушение демократических основ

Депутат Государственной думы от КПРФ Владимир Бортко считает задержание своих однопартийцев на традиционной акции в честь годовщины Великой Октябрьской революции в Петербурге незаконным и предполагает, что действия полиции могут противоречить Конституции.

Городскому отделению КПРФ не удалось согласовать мероприятие с администрацией. Вместо шествия к "Авроре" чиновники Смольного предложили коммунистами провести акцию в Удельном парке. Партия все же решила организовать прогулку до "Авроры" и встречу с депутатами вечером 7 ноября. Полиция начала задерживать участников акции почти сразу после старта мероприятия. В автозаке оказалась и первый секретарь горкома  и лидер фракции КПРФ в ЗакСе Ольга Ходунова, пытавшаяся помочь своим соратникам.

Экс-кандидат в губернаторы Петербурга Владимир Бортко рассказал ЗАКС.Ру, что не смог приехать в северную столицу на акцию, так как сегодня было пленарное заседание Госдумы. Новость о задержании главы городского отделения КПРФ он назвал "ошеломительной".

- Ошеломительная новость для меня. Это выходит за всякие пределы. Ольга Архиповна представляет вторую по численности партию в стране и в городе. Если ее задержали, то это просто совершенная несправедливость, вопиющее нарушение всех демократических основ нашего государства. То, что сейчас произошло, - это может быть вопиющим нарушением Конституции, - заявил депутат в беседе с ЗАКС.Ру.

Депутат ЗакСа Ирина Иванова, присутствующая на шествии КПРФ, сообщила ЗАКС.Ру, что Ольгу Ходунову повезли в 18 отдел полиции. По ее словам, полиция заявила, что участники акции держат "запрещенные флаги". Всего на мероприятии задержано более десятка человек. В основном полиция хватает активистов с флагами, но, передает корреспондент ЗАКС.Ру, попадают в автозак и те, кто просто молча стоит без символики. 

Напомним, городские власти не разрешили ежегодное шествие компартии к «Авроре» и в 2018 году. Это стало поводом для телефонного разговора между лидером КПРФ Геннадием Зюгановым и бывшим в то время врио губернатора Бегловым. В итоге коммунисты без проблем прошли к «Авроре» двумя колоннами: от Финляндского вокзала и станции метро «Горьковская».  


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22:41    
Коммуняки заговорили о демократических основах? Смеются даже мои тапочки.

22:22    
21:45 Ленингадец, не могли бы развернуть вашу мысль, причем здесь фрицы, Власов?

21:45   ЛЕНИНГРАДЕЦ  
Однако, генерал Власов пожаловался на жестокость фрицев.

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