Бортко: Задержание Ходуновой - вопиющее нарушение демократических основ

Депутат Государственной думы от КПРФ Владимир Бортко считает задержание своих однопартийцев на традиционной акции в честь годовщины Великой Октябрьской революции в Петербурге незаконным и предполагает, что действия полиции могут противоречить Конституции.

Городскому отделению КПРФ не удалось согласовать мероприятие с администрацией. Вместо шествия к "Авроре" чиновники Смольного предложили коммунистами провести акцию в Удельном парке. Партия все же решила организовать прогулку до "Авроры" и встречу с депутатами вечером 7 ноября. Полиция начала задерживать участников акции почти сразу после старта мероприятия. В автозаке оказалась и первый секретарь горкома и лидер фракции КПРФ в ЗакСе Ольга Ходунова, пытавшаяся помочь своим соратникам.

Экс-кандидат в губернаторы Петербурга Владимир Бортко рассказал ЗАКС.Ру, что не смог приехать в северную столицу на акцию, так как сегодня было пленарное заседание Госдумы. Новость о задержании главы городского отделения КПРФ он назвал "ошеломительной".

- Ошеломительная новость для меня. Это выходит за всякие пределы. Ольга Архиповна представляет вторую по численности партию в стране и в городе. Если ее задержали, то это просто совершенная несправедливость, вопиющее нарушение всех демократических основ нашего государства. То, что сейчас произошло, - это может быть вопиющим нарушением Конституции, - заявил депутат в беседе с ЗАКС.Ру.

Депутат ЗакСа Ирина Иванова, присутствующая на шествии КПРФ, сообщила ЗАКС.Ру, что Ольгу Ходунову повезли в 18 отдел полиции. По ее словам, полиция заявила, что участники акции держат "запрещенные флаги". Всего на мероприятии задержано более десятка человек. В основном полиция хватает активистов с флагами, но, передает корреспондент ЗАКС.Ру, попадают в автозак и те, кто просто молча стоит без символики.

Напомним, городские власти не разрешили ежегодное шествие компартии к «Авроре» и в 2018 году. Это стало поводом для телефонного разговора между лидером КПРФ Геннадием Зюгановым и бывшим в то время врио губернатора Бегловым. В итоге коммунисты без проблем прошли к «Авроре» двумя колоннами: от Финляндского вокзала и станции метро «Горьковская».

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.