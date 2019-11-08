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10:46

Депутаты хотят обязать муниципалов публиковать информацию о детских организациях

фото ЗакС политика Депутаты хотят обязать муниципалов публиковать информацию о детских организациях

Комитет по законодательству Заксобрания Петербурга одобрил поправки в закон местного самоуправления о предупреждении причинения вреда развитию детей, передает корреспондент ЗАКС.Ру. 

Согласно этим поправкам, муниципальные образования будут обязаны публиковать на своих сайтах данные о детских организациях. В числе последних – культурные, санаторно-курортные, медицинские, образовательные и другие организации. 

Как отметил на заседании руководитель комитета Денис Четырбок, изменения приведут городской закон в соответствие с федеральным законодательством. Документ включили в повестку заседания ЗакСа на 13 ноября.

София Саттарова


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