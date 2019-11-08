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11:45

Комитет ЗакСа одобрил изменение закона для поддержки «социального бизнеса»

фото ЗакС политика Комитет ЗакСа одобрил изменение закона для поддержки «социального бизнеса»

Комитет по законодательству ЗакСа одобрил поправки, согласно которым власть будет поддерживать малый и средний бизнес, занимающийся социальным предпринимательством, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Проект закона подготовили депутаты Денис Четырбок, Александр Тетердинко и Алексей Макаров. По словам Четырбока, помощь «социальному бизнесу» может быть разная: налоговые льготы, проведение мероприятий и другое. По задумке, поддерживать будут те предприятия, которые берут на работу инвалидов, многодетных родителей, пенсионеров и лиц предпенсионного возраста.

Депутаты не ограничивают Смольный в выборе мер поддержки, пояснил Четырбок. По его словам, это может быть инфраструктурная поддержка, налоговые льготы, информационная помощь, повышение квалификации социальных работников, создание специальных ресурсных центров, которые будут помогать с реализацией подобных социальных проектов.

 

София Саттарова


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