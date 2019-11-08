Комитет ЗакСа одобрил изменение закона для поддержки «социального бизнеса»

Комитет по законодательству ЗакСа одобрил поправки, согласно которым власть будет поддерживать малый и средний бизнес, занимающийся социальным предпринимательством, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Проект закона подготовили депутаты Денис Четырбок, Александр Тетердинко и Алексей Макаров. По словам Четырбока, помощь «социальному бизнесу» может быть разная: налоговые льготы, проведение мероприятий и другое. По задумке, поддерживать будут те предприятия, которые берут на работу инвалидов, многодетных родителей, пенсионеров и лиц предпенсионного возраста.

Депутаты не ограничивают Смольный в выборе мер поддержки, пояснил Четырбок. По его словам, это может быть инфраструктурная поддержка, налоговые льготы, информационная помощь, повышение квалификации социальных работников, создание специальных ресурсных центров, которые будут помогать с реализацией подобных социальных проектов.

София Саттарова

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