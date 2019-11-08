Беглов заявил о невозможности выполнить рекомендации ЮНЕСКО по сохранению Петербурга

Власти Петербурга не могут исполнять положения Конвенции об охране Всемирного культурного и природного наследия, следует из ответа губернатора Александра Беглова на запрос депутата ЗакСа Алексея Ковалева.

Ковалев направил запрос Беглову в августе, спросив, какие меры Смольный принимает в связи с рекомендациями, изложенными в отчете консультативной миссии ЮНЕСКО по итогам визита в Петербург в марте. В отчете эксперты раскритиковали градостроительную политику петербургских властей, уровень современной архитектуры в исторических районах, негативно оценили застройку Пулковских высот, окрестностей усадьбы Александрино, проект нового дома на месте кинотеатра «Зенит». Направив отчет Беглову, Ковалев спросил, будет ли Смольный организовывать проверку исполнения поручений президента, в числе которых – соблюдение положений Конвенции об охране Всемирного культурного и природного наследия 1972 года и Практического Руководства по ее выполнению.

16 октября градозащитники представили неофициальный перевод части отчета ЮНЕСКО и ИКОМОС о сохранении исторического центра Петербурга. О том, как это было, - в материале ЗАКС.Ру.

Беглов в ответ заявил, что положения этих документов требуют «дополнительного правового регулирования в национальном законодательстве». По его словам, Микульт подготовил законопроект, касающийся порядка исполнения международных обязательств по конвенции.

«В настоящее время исполнение органами государственной власти Санкт-Петербурга положений конвенции и руководства не представляется возможным», – говорится в ответе Беглова.

В «Справедливой России» ответ губернатора сочли отпиской и попыткой властей уйти от вопросов сохранения исторической среды Петербурга.

«Для того, чтобы защитить исторический облик, не надо принимать никаких новых федеральных законов. Для предотвращения застройки Пулковских высот нужно отнести к рекреационным зонам прилегающие к ним участки, на более дальних территориях понизить разрешенную высоту. Это можно сделать путем внесения изменений в Генплан и Правила застройки (ПЗЗ)», - подчеркнул Ковалев.

По его словам, его предложения о модификации ППЗ, направленные губернатору весной, «были грубо отвергнуты».

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