Градозащитники представили отчет ЮНЕСКО о проблемах исторического центра Петербурга

Градозащитники Петербурга представили неофициальный перевод части отчета миссии ЮНЕСКО и ИКОМОС о сохранении исторического центра Петербурга и связанной с ним группы памятников. Презентация документа прошла 16 октября в «Открытом пространстве», которую посетил и корреспондент ЗАКС.Ру.

Участники мероприятия отметили, что официального перевода пока никто не предоставляет. Также и сам отчет градозащитники получили от своих источников, а не от органов власти, уточнил координатор движения «Сохраним Пулковскую обсерваторию» Александр Шумилов.

По словам депутата Законодательного собрания Алексея Ковалева, миссия Центра всемирного наследия посетила Петербург после просьбы городского отделения ИКОМОС. Отделение сообщило ЮНЕСКО, что культурное наследие в городе сохраняется ненадлежащим образом.

Отчет миссии подтвердил наличие проблем. Как следует из документа, выдающаяся ценность объекта культурного наследия находится под угрозой. Среди причин: отсутствие единого плана управления, неуместное новое строительство и отсутсвие буферной зоны.

Миссия определила несколько конкретных проблемных точек в городе. В частности, в отчете отмечается необходимость отказа от высотного строительства на берегу Невы не только в Петербурге, но и в Ленинградской области.

«Жители прибрежных территорий озабочены активной застройкой берегов Невы. В частности, реализовано несколько проектов высотного строительства, которые видны издалека и которые портят исторический городской ландшафт Объекта (исторического центра Петербурга - прим. ЗАКС.Ру)», - заявлено в отчете.

Также в документе сообщается, что некоторые строительные работы несут угрозу компонентам культурного наследия. В их числе жилой комплекс «Планетоград» у Пулковской обсерватории, создание многоквартирных домов у дачи Чернышева «Александрино», Невский дворец бракосочетаний на Малоохтинском проспекте, многоквартирный дом у Чесменского дворца и другое.

Вице-президент Национального научного комитета по историческим некрополям НК ИКОМОС Николай Лаврентьев отметил, что в отчете учтены все претензии градозащитников. По его мнению, если власти Петербурга продолжат работать в том же направлении, то город потеряет свою историческую и культурную ценность. Для предотвращения этого миссия ЮНЕСКО перечислила в отчете меры, которые необходимо предпринять.

При этом, отметили участники встречи, власти города до сих пор не заявили о получении документа. По словам Лаврентьева, еще в начале июля отчет направили правительству Петербурга и комитету по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Сейчас органы власти знают о проблеме, но не пытаются ее решить, считает председатель РОО «Охтинская Дуга» Елена Малышева. Она заявила, что в Петербурге застраивают все, что можно застроить.

- Наши власти считают возможным удовлетворять интересы застройщиков, игнорируя интересы всего человечества, - сказала Малышева.

По ее мнению, строительство в центре Петербурга должно происходить только после согласования с ЮНЕСКО. На встрече градозащитники скептически оценивали работу исполнительной власти. В частности, досталось КГИОП.

- У нас уже не комитет по охране памятников, а комитет по уничтожению памятников, - сказала Малышева.

- Не совсем так. Реставрацией они действительно занимаются немало, но, думаю, что здесь большое значение играет то, что на реставрацию выделяются огромные деньги, - возразил член ИКОМОС Владимир Чернышев.

При этом, участники встречи не теряют надежду на улучшение ситуации. Исполнительную власть города необходимо заставить действовать, заявил депутат Ковалев. В разговоре с ЗАКС.Ру он сообщил, что готовит запрос губернатору Петербурга Александру Беглову.

- Отправляем сейчас запросы по поводу того, что получен отчет, что сделано и прочее. Они должны дать поручения по итогам этого документа: то-то переделать, то-то, такие-то органы власти подключить, - рассказал депутат.

Он считает, что исполнительная власть должна не просто признать получение документа, но и начать работать над решением проблем, которые обозначены в отчете. Организовать эту работу должен губернатор, уверен Ковалев.

Кроме этого, переводчик отчета для градозащитников и помощник депутата ЗакСа Бориса Вишневского Павел Шапчиц предложил использовать отчет миссии ЮНЕСКО и ИКОМОС в судах по делам против застройки исторического и культурного наследия. Документ возможно не получится использовать как какое-либо доказательство, но он может помочь сформировать позицию суда.

София Саттарова

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