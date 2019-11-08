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17:39

Макаров: Самое знаковое событие года - единый день голосования

фото ЗакС политика Макаров: Самое знаковое событие года - единый день голосования

Спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров считает, что самым значимым событием 2019 года стали выборы губернатора и муниципальных депутатов. Такое заявление он сделал на региональной конференции «Единой России» 8 ноября, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

- Абсолютное большинство было отдано за лидерскую стратегию развития города, предложенную Александром Дмитриевичем Бегловым. Это губернатор, который очень глубоко, стратегически очень верно понимает смысл слова «петербургский», - уверен спикер ЗакСа и лидер петербургского отделения «Единой России».

Беглов участвовал в выборах как самовыдвиженец. Незадолго до дня голосования его пресс-служба сообщила, что глава города приостановил членство в «Единой России».

Также на партийной конференции Макаров напомнил, что муниципальные выборы прошли жестко. 

- Нас провоцировали, избирателей пытались вводить в заблуждение, обманывать их. Мы всегда находились с вами в постоянной боевой готовности к подобной грязи и так называемому компромату, - заявил единороссам депутат.

Несмотря на это, добавил спикер, «Единой России» удалось получить большинство мандатов. Потому что на фоне всей грязи людям оказалась ближе и понятней постоянная помощь единороссов, уверен Макаров.

Помимо этого, добавил спикер, у партии была жесткая организация работы, высокие самоотдача и самодисциплина.

Напомним, по итогам прошедших 8 сентября муниципальных выборов депутатами стали 959 кандидатов, выдвинутых «Единой Россией». В Петроградском районе, который называют вотчиной Вячеслава Макарова, в шести муниципалитетах места в советах депутатов получили только единороссы и один представитель КПРФ. Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на заседании 25 сентября обвинила во вмешательстве в муниципальные выборы спикера ЗакСа Макарова, а также трех депутатов Госдумы от "Единой России" Евгения Марченко, Михаила Романова и Сергея Вострецова. 

Вячеслав Макаров в этот же день публично признался, что действительно вмешивался в ход избирательной кампании в Петербурге.

София Саттарова


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