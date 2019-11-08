Соболь с невозмутимостью отнеслась к иску от лапшичной

Юрист Фонда борьбы с коррупцией, политик Любовь Соболь прокомментировала факт нового иска в отношении ФБК, поданного владельцем сети лапшичных под названием "Тянем-потянем". Для женщины это всего лишь очередной "камень в огород", в которых она, по ее собственному признанию, уже запуталась, и часть кампании по дискредитации команды Алексея Навального. Соболь настроена по отношению к целой веренице подобных исков к ФБК, по ее уверению, бесстрашно.

"Я в любом случае буду продолжать отстаивать права москвичей, и никакими финансовыми способами мне заткнуть рот московские власти не смогут", - ответила Соболь на вопрос "Эха Москвы".

В исковом заявлении ответчиками значатся она и ее коллега Георгий Албуров, занимающийся расследованиями. С них директор сети лапшичных желает получить 100 тысяч рублей. Чем мотивирована сама претензия и из чего складывается требуемая сумма, пока остается тайной.

Ранее с оппозиционеров за их митинги сумели взыскать гораздо более крупные суммы не только частные предприниматели, но и государственные структуры, включая силовые. Кроме того, Соболь и Навальный на двоих должны 88 млн рублей компании, занимающейся поставками детского питания и подвергшейся их разоблачению.