Фигуранты дела "Сети"* голодают, требуя расследовать сообщения о пытках в ФСБ

Фигуранты дела "Сети"* Арман Сагынбаев, Дмитрий Пчелинцев и Максим Иванкин объявили голодовку, требуя возобновить рассмотрение их жалоб на пытки в ФСБ, передает "7х7".

Сагынбаев дал понять, что намерен голодать до назначения прокурорской проверки по заявлению о пытках. По его словам, он требует опросить свидетелей и провести необходимые экспертизы.

"[Объявляю голодовку до] опроса всех лиц, которые были свидетелями преступления, и до проведения всех экспертиз, которые могли бы доказать, что нас пытали, что все наши показания — ложные и были даны не просто из-за угроз и давления, а из-за того, что ты чувствуешь, как будто с тебя снимают кожу заживо. Я считаю, что это необходимо. Это единственный способ, которым мы можем доказать нашу невиновность. Да, меня пытали током 5 ноября 2017 года. Я описывал предмет — это была коробка прямоугольной формы, коричневого цвета, на которой было два регулятора: напряжения и силы тока. Мне привязали провода к большим пальцам ног", – сказал Сагынбаев на заседании суда.

Пчелинцев и Иванкин объявили голодовку после этого. Они дали понять, что также намерены голодать то возобновления расследования по своим жалобам.

Ранее голодовку объявил еще один фигурант, Виктор Филинков. С 30 октября он голодает в знак солидарности со всеми политзаключенными.

Фигуранты дела "Сети" заявили, что их пытали сотрудники ФСБ, заставляя дать признательные показания. Также о пытках сообщал петербуржец Илья Капустин, проходивший по делу свидетелем. Позже он покинул территорию России и получил политическое убежище в Финляндии.

Суды по делу "Сети" проходят на протяжении года параллельно в Петербурге и Пензе. Девять человек задержали за несколько месяцев до президентских выборов 2018 года, обвинив в участии в террористическом сообществе, которое якобы проводило тренировки, готовясь к нападениям на полицейских и представителей органов государственной власти. Обвиняемые утверждают, что играли в пейнтбол и проходили курс выживания в лесу.

* "Сеть" – организация, признанная террористической, запрещена на территории России.