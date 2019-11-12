Фигуранту "московского дела" Чирцову до апреля 2020 года продлили арест

Тверской райсуд Москвы решил, что фигурант "московского дела" Никита Чирцов должен остаться в СИЗО до 30 апреля 2020 года, передает "МБХ медиа".

С требованием продлить арест Чирцову на полгода выступил прокурор. Его инициативу поддержал и потерпевший силовик. В свою очередь адвокат обвиняемого настивал на мере пресечения, не связанной с заключением.

Чирцову инкриминируют применение неопасного насилия к представителю власти (часть 1 статьи 318 УК). По версии следствия, он принимал участие в несогласованной протестной акции 27 июля, во время которой якобы толкнул в грудь сержанта полиции. Чирцов после акции уехал в Белоруссию, где его задержали только 28 августа. Власти страны депортировали молодого человека в Россию, запретив ему въезд в страну на срок в 10 лет. По прибытии в Москву Чирцова арестовали по "московскому делу".