18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

18:27

Беглов предложил урезать субсидии на общественный транспорт на 2020 год

фото ЗакС политика Беглов предложил урезать субсидии на общественный транспорт на 2020 год

Губернатор Петербурга Александр Беглов ко второму чтению закона о бюджете города на 2020 год внес поправку, урезающую субсидии на перевозку пассажиров в общественном транспорте, обратил внимание депутат Борис Вишневский.

По его словам, Беглов предложил уменьшить субсидии для метрополитена на 660 млн рублей, для перевозок автобусами – на 2,2 млрд рублей, для перевозок троллейбусами и трамваями – на 88 млн рублей. Вишневский напомнил, что параметры принятого в первом чтении проекта бюджета соответствовали планам поднять цены на проезд до 50-60 рублей.

«При принятии бюджета в первом чтении Смольный уверял, что плата вырастет на 5 рублей (что уже было неправдой). И что они еще думают - ситуация может измениться при втором чтении. Вот она и изменилась. К худшему», - отметил депутат.

Вишневский обратил внимание на то, что комитет по транспорту после губернаторской поправки может получить 11,2 млрд рублей на «работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа наземным городским транспортом по регулируемым тарифам в автобусах». Еще 981 млн рублей предложено направить на увеличение уставного фонда ГУП «Пассажиравтотранс» и 1 млрд рублей – на новые остановочные павильоны. По мнению Вишневского, эти 11,2 млрд рублей пойдут на «транспортную реформу», в рамках которой планируется заменить коммерческие маршруты социальными автобусами. Депутат опасается, что для граждан пропадут многие удобные маршруты и им придется переплачивать и тратить больше времени на дорогу.

«Все это — удар по карману горожан. Именно они, а не губернатор и не депутаты, голосующие за такой бюджет, заплатят за "транспортную реформу". Что нам говорят о "социальном характере бюджета"? Не могу назвать это иначе, как лицемерием», – заявил Вишневский. 

Второе чтение бюджета в ЗакСе назначено на 20 ноября. За два дня до этого поправки губернатора и депутатов обсудят на заседании бюджетно-финансового комитета парламента.

Ранее Беглов подтвердил планы увеличить цены на проезд в метро до 60 рублей и на проезд в наземном транспорте – до 50. Он объяснил это тем, что разовыми проездными пользуются туристы, а петербуржцы используют проездные билеты, в том числе электронный кошелек «Подорожник».

На этапе «нулевых» чтений бюджета Петербурга предполагалось, что проезд в транспорте подорожает на 2 рубля, затем глава комитета финансов Алексей Корабельников заявил о подорожании на 5 рублей. Подробнее о том, как чиновники и депутаты обсуждали проект бюджета в конце октября – в материале ЗАКС.Ру.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
20:54 Ленобласть введет мораторий на строительство опасных промышленных объектов

20:28 Осужденный фигурант "московского дела" Жуков пожаловался на условия содержания в СИЗО   1

20:00 "Я Сталина цитирую": Замглавы Роскосмоса рассказал о запрете цитировать Илона Маска   1

19:29 Минюст признал чешскую организацию "Человек в беде" нежелательной в России

19:02 Муниципал: Суд привлек Горизбирком к делу об отмене выборов на УИК №2094 в МО «Купчино»

18:59 ЕСПЧ присудил компенсацию жительнице Туапсе за избиение ее отца силовиками на ее глазах

18:27 Беглов предложил урезать субсидии на общественный транспорт на 2020 год

18:25 Муниципал: Суд привлек пять мундепов МО «Купчино» к делу об отмене выборов на УИК 2092

17:54 Найденный при поиске останков аспирантки СПбГУ череп оказался учебным пособием

17:29 Власти Подмосковья готовы потратить 1,2 млрд рублей на самопиар в СМИ

17:27 Смольный сократит на час время приема уведомлений о митингах   1

16:57 Прокуратура Москвы сочла обоснованным приговор Константину Котову по "дадинской" статье

16:28 Муниципал: Депутаты всех фракций МО "Гражданка" раскритиковали проект муниципального бюджета

15:59 Ковалев попросил прокурора найти источник критических публикаций в адрес Вишневского   3

15:25 Песков счел цензурой идею пускать россиян в интернет по паспорту

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru