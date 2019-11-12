Беглов предложил урезать субсидии на общественный транспорт на 2020 год

Губернатор Петербурга Александр Беглов ко второму чтению закона о бюджете города на 2020 год внес поправку, урезающую субсидии на перевозку пассажиров в общественном транспорте, обратил внимание депутат Борис Вишневский.

По его словам, Беглов предложил уменьшить субсидии для метрополитена на 660 млн рублей, для перевозок автобусами – на 2,2 млрд рублей, для перевозок троллейбусами и трамваями – на 88 млн рублей. Вишневский напомнил, что параметры принятого в первом чтении проекта бюджета соответствовали планам поднять цены на проезд до 50-60 рублей.

«При принятии бюджета в первом чтении Смольный уверял, что плата вырастет на 5 рублей (что уже было неправдой). И что они еще думают - ситуация может измениться при втором чтении. Вот она и изменилась. К худшему», - отметил депутат.

Вишневский обратил внимание на то, что комитет по транспорту после губернаторской поправки может получить 11,2 млрд рублей на «работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа наземным городским транспортом по регулируемым тарифам в автобусах». Еще 981 млн рублей предложено направить на увеличение уставного фонда ГУП «Пассажиравтотранс» и 1 млрд рублей – на новые остановочные павильоны. По мнению Вишневского, эти 11,2 млрд рублей пойдут на «транспортную реформу», в рамках которой планируется заменить коммерческие маршруты социальными автобусами. Депутат опасается, что для граждан пропадут многие удобные маршруты и им придется переплачивать и тратить больше времени на дорогу.

«Все это — удар по карману горожан. Именно они, а не губернатор и не депутаты, голосующие за такой бюджет, заплатят за "транспортную реформу". Что нам говорят о "социальном характере бюджета"? Не могу назвать это иначе, как лицемерием», – заявил Вишневский.

Второе чтение бюджета в ЗакСе назначено на 20 ноября. За два дня до этого поправки губернатора и депутатов обсудят на заседании бюджетно-финансового комитета парламента.

Ранее Беглов подтвердил планы увеличить цены на проезд в метро до 60 рублей и на проезд в наземном транспорте – до 50. Он объяснил это тем, что разовыми проездными пользуются туристы, а петербуржцы используют проездные билеты, в том числе электронный кошелек «Подорожник».

На этапе «нулевых» чтений бюджета Петербурга предполагалось, что проезд в транспорте подорожает на 2 рубля, затем глава комитета финансов Алексей Корабельников заявил о подорожании на 5 рублей. Подробнее о том, как чиновники и депутаты обсуждали проект бюджета в конце октября – в материале ЗАКС.Ру.

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