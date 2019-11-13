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10:33

ЗакС принял закон о реестре больных диабетом во втором чтении

фото ЗакС политика ЗакС принял закон о реестре больных диабетом во втором чтении

Депутаты Законодательного собрания на заседании 13 ноября приняли во втором чтении закон о создании регионального реестра больных сахарным диабетом. Это будет относиться к полномочиям правительства.
Также законопроект предусматривает создание резерва лекарств для диабетиков.

Как сообщил на заседании депутат Денис Четырбок, в документ предложена поправка о том, чтобы при ведении реестра соблюдалась конфиденциальность данных пациентов и врачебная тайна. Также предложена поправка о включении в студентов и курсантов в список людей, на которых должно быть рассчитано лекарство от диабета.

Поправки ко второму чтению документа приняты. В первом чтении законопроект приняли год назад - 14 ноября.

София Саттарова


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