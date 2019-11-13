Петербуржцы с гемофилией и рассеянным склерозом смогут получить лекарства

Законодательное собрание дополнило перечень заболеваний, медикаменты для лечения которых могут приобретаться за счет средств бюджета. Соответствующие изменения в закон в первом чтении приняли на заседании парламента 13 ноября.

Автор документа депутат фракции КПРФ Александр Рассудов сообщил, что необходимо редактировать городской закон из-за вступления в силу с января 2019 года федерального закона. Он расширил перечень заболеваний, при которых возможно обеспечение лекарствами за счет бюджета, уточнил депутат. По его словам, изменение законодательства позволит людям как можно быстрее получать необходимые препараты.

В перечень заболеваний вошли гемофилия, муковисцидоз, гипофизарный нанизм, болезнь Гоше, злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянный склероз, гемолитико-уремический синдром, юношеский артрит с системным началом, мукополисахаридоз I, II и VI типов. Также лекарства будут полагаться людям после трансплантации органов и (или) тканей.

София Саттарова

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