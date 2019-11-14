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10:25

Суд оставил в силе штраф осужденному фигуранту "московского дела" Беглецу

фото ЗакС политика Суд оставил в силе штраф осужденному фигуранту "московского дела" Беглецу

Московский городской суд отклонил апелляцию осужденного участника столичных протестов Данила Беглеца, который просил отменить ему штраф в размере 20 тысяч рублей по ч. 6 ст. 20.2 КоАП, передает "МБХ медиа".

Правоохранители сочли, что на акции 27 июля Беглец создавал помехи функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, а также мешал доступу граждан к жилым помещениям и инфраструктуре.

3 сентября Беглеца осудили на 2 года колонии за то, что во время протестной акции 27 июля он потянул полицейского, задерживавшего демонстрантов, за руку, тем самым якобы причинив ему боль.

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10:43    
Путин никого из врагов Отечества не ставит к стенке, как Сталин, а жёстко душит их финансово! Похоже очень эффективная тактика, так как все беспорядки мгновенно закончились, в стане прозападных мразей царит лишь печаль и уныние! А то ли ещё будет, когда у прозападной "пятой колонны" будут конфисковать квартиры в доход государства с последующей передачей многодетным семьям...

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