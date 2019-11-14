Мединcкий: Если вам так нравится "Джокер", почему вам не нравится Олег Соколов?

Глава Минкультуры Владимир Мединский сравнил профессора СПбГУ, историка Олега Соколова с героем вышедшего в октябре фильма «Джокер» Тодда Филиппса, передает «Интерфакс».

«Раньше все спрашивали про "Джокера", теперь про Олега Соколова. Так и хочется ответить: если вам так нравится "Джокер", почему вам не нравится Олег Соколов?», - сказал Мединский.

Позже министр заявил, что ему «искренне жаль, что такое замечательное мероприятие, где поднимаются серьезные вопросы, отдельные СМИ хайпят на человеческой трагедии». Перед этим Мединский в кулуарах Петербургского международного культурного форума призвал СМИ заняться освещением проблем культуры вместо того, что писать о подробностях преступления Соколова. Министр назвал эту тему «галиматьей и белибердой».

Преподаватель СПбГУ, историк Олег Соколов арестован по делу об убийстве аспирантки вуза Анастасии Ещенко, с которой он сожительствовал. Его задержали 9 ноября, достав в состоянии алкогольного опьянения из Мойки с пакетом и рюкзаком, в которых оказались части тела. После этого в его квартире нашли расчлененный труп женщины. Соколов признался в содеянном.

Мединский в конце октября заявил, что фильм «Джокер» ему не понравился. По его словам, у этого кино не было бы ни единого шанса на поддержку со стороны Минкульта. Тем временем «Джокер» собрал в мировом прокате 671,2 млн долларов и стал лауреатом премии «Золотой лев».