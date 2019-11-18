Кадыров объяснил свои слова о наказании для интернет-хамов "кавказской этикой"

Глава Чечни Рамзан Кадыров в сюжете ЧГТРК «Грозный» объяснил свои слова о наказании за оскорбления в интернете, в том числе убийстве, этикой народов Кавказа – адатом.

«Когда ты скажешь что-то, разозлившись, стараются извратить. По нашей этике, по адату вышло: "Я тебя побью, я тебя убью, я вырву"... Когда ты говоришь, делают прямой перевод… "Вот видите: Кадыров то да се"… Я и своим детям говорю [такое]... В нашем лексиконе это есть. Всегда было - запугивать, ругать», - приводит «Кавказский узел» перевод его слов.

Упомянул Кадыров и о кровной мести:

«Почему ввели кровную месть? Не чтобы убивать людей, а чтобы не убивали. Как Всевышний говорит в Коране… В шариате нет ничего такого - убивать людей… Все, чтобы наладить согласие между людьми», - заявил глава Чечни.

Ранее Кадыров заявил, что тех, кто оскорбляет других в интернете, нужно остановить, «убивая, сажая, пугая». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал понять, что Кремль не видит необходимости в проверке этих слов.