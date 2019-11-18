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13:31

Пермский "Мемориал" заявил о давлении чиновников и силовиков

фото ЗакС политика Пермский "Мемориал" заявил о давлении чиновников и силовиков

Отделение общества «Мемориал» в Перми выступило с заявлением из-за давления со стороны правоохранительных органов региона, назвав их действия «очевидной репрессией».

В «Мемориале» напомнили, что два месяца назад их обвинили в «самовольном захвате земель лесного фонда» из-за уборки на кладбище в Галяшоре. По словам представителей общества, «уликами» стали пни, оставшиеся от неизвестно кем срубленных деревьев, и мемориальный знак в память о жертвах репрессий, к которому «Мемориал» не имеет отношения.

В отношении общества также возбуждено дело о «незаконной вырубке леса», прошли обыски. Представители «Мемориала» заявили, что к «кампании по дискредитации» подключились «недобросовестные журналисты», которые распространяют «гнусные и ничем не подтвержденные измышления». Речь идет о сотрудниках РЕН ТВ.

«Считаем, что все проводимые в отношении общества "Мемориал" следственные действия неоправданны, обвинения абсурдны, и вся эта грязная кампания затеяна только с одной целью – дискредитировать, а затем и ликвидировать независимую общественную организацию, которая делает всё для того, чтобы в России не повторились политические репрессии», - подчеркнули в пермском «Мемориале».

Представители общества потребовали от руководства Пермского края высказать «оценку деятельности нашей организации и чёткую позицию по отношению к этому конфликту». Также они обратились в прокуратуру региона, требуя проверить законность действий правоохранительных органов.

Ранее пермский «Мемориал» и его руководителя Роберта Латыпова оштрафовали на 250 тысяч рублей из-за экспедиции в Галяшор. Уголовное дело о незаконной вырубке леса местное управление МВД возбудило в августе из-за того, что правозащитники на галяшорском кладбище убрали сухостой и скосили траву. По словам Латыпова, в постановлении, выписанном на имя гражданина Литвы Станиславоса Улинскаса, который участвовал в экспедиции, говорилось, что проверка связана с обращением УФСБ по Пермскому краю.

Правозащитники сообщали, что трудности у них появились еще до начала экспедиции: глава Кудымкарского района Валерий Климов официально отказал правозащитникам в содействии в ее проведении.

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