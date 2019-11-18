Фигурант "московского дела" Новиков признал свою вину

Фигурант «московского дела» Павел Новиков признал свою вину по делу об ударе полицейского по шлему пластиковой бутылкой на акции 27 июля, передает «МБХ медиа».

На заседании по избранию меры пресечения в конце октября Новиков свою вину отрицал. Тогда следователь и прокурор заявили о том, что он признал вину, сам Новиков сказал, что у него не было доступа к защите, а подписанные им ранее документы не имеют «вообще ничего общего с реальностью».

Адвокат Татьяна Молоканова сообщила, что рассмотреть его дело в особом порядке уже нет возможности. Заседание суда отложено до 2 декабря из-за неявки потерпевшего и свидетеля обвинения.

Новикова задержали 29 октября, его обвиняют в нарушении ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По версии следствия, он на акции 27 июля в Москве ударил полицейского пластиковой бутылкой по шлему.