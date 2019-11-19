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14:55

Родители фигурантов политических дел просят Путина оградить их детей от произвола властей

фото ЗакС политика Родители фигурантов политических дел просят Путина оградить их детей от произвола властей

Родители фигурантов "московского дела", дела "Сети"*, "Нового величия" и других аналогичных дел, имеющих политическую окраску, передали в администрацию президента коллективное обращение, адресованное Владимиру Путину, с просьбой защитить их детей от произвола следственных и судебных органов.

"Было подано одно общее обращение от матерей фигурантов разных политических дел - „московского дела“, „ростовского дела“, дела „Сети“ и „Нового величия“. В обращении просят обратить внимание на масштабы политических репрессий, на то, что нет никакой правовых механизмов для защиты", - поделилась в беседе с "МБХ медиа" правозащитница Александра Крыленкова.

В обращении родители указали на тот факт, что суды выносят несоразмерно суровые приговоры за несущественные проступки, и, как они уверены, лишь Путин способен повлиять на ход уголовных разбирательств.

Под документом подписались родители фигурантов "московского дела" Андрея Баршая, Данилы Беглеца и Даниила Конона, мать фигурантки дела "Нового величия" Анны Павликовой, мать аспиранта МГУ Азата Мифтхова и многие другие.

* Организация "Сеть" признана террористической и запрещена на территории России


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