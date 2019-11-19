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17:21

Проректор Бауманки грозит отчислением студентам, собиравшим поручительства за фигуранта "московского дела"

фото ЗакС политика Проректор Бауманки грозит отчислением студентам, собиравшим поручительства за фигуранта "московского дела"

Проректор по безопасности МГТУ им. Баумана Анатолий Юрков заявил, что может отчислить студентов, которые собирали поручительства в защиту пребывающего под арестом учащегося МАИ Андрея Баршая. Об этом рассказали студенты вуза в своем паблике "ВКонтакте". Сам Юрков данную информацию в беседе с "Открытыми медиа" тоже подтвердил.

Напомним, 21-летнего Баршая обвиняют в применении насилия к силовику на столичной акции протеста 27 июля. В конце октября юношу отправили под арест. По предъявленному обвинению ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Сбор поручительств за Баршая учащимися Бауманки, по мнению Юркова, имеет "явный политический контекст", так как их цель заключается в том, чтобы "выразить своё несогласие с действующими принципами функционирования органов государственной власти, оказать влияние на выработку государственной политики, а также привлечь внимание со стороны общественности".

Сами студенты возмущение проректора не понимают, так как уверены, что занимаются исключительно общественной деятельностью, лишенной какого-либо политического окраса.

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17:37    
Бауманка-это пророссийский вуз, выпускавший в массе своей патриотов Отечества(СССР и России), потому и реакция руководства абсолютно правильная на действия прозападных провокаторов! Всех прозападников гнать из вузов поганой метлой, особенно связанных с ВПК! Пусть скоты убираются из России в так любимую ими либерально-гомосечную Европу!

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