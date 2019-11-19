Студент ВШЭ Егор Жуков пробудет под домашним арестом до мая 2020 года

Кунцевский райсуд Москвы продлил до 5 мая 2020 года срок пребывания под домашним арестом студента ВШЭ Егора Жукова, уведомил "МБХ медиа" его адвокат Леонид Соловьев.

Сегодня в суде прошло предварительное заседание по делу Жукова.

"Мы хотели, чтобы он он был хотя бы под подпиской, суд не принял во внимание наши доводы, ссылаясь на то, что это будет рассмотрено уже на судебной заседании по существу. Мера пресечения сейчас сохранена, это мы будем обжаловать", - уточнил Соловьев.

Адвокаты молодого человека указали на многочисленные неточности и ошибки в деле, попросив судью возвратить его на доработку в прокуратуру.

Егору Жукову предъявили обвинение по ч. 2 ст. 280 УК РФ (Призывы к экстремистской деятельности в интернете) из-за видеороликов о протестах в Москве, которые он публиковал на собственном YouTube-канале. Изначально он был фигурантом дела о массовых беспорядках на митинге 27 июля: правоохранители сочли, что он координировал движение протестующих. Однако это дело было прекращено 3 сентября - в день, когда Жукову предъявили новое обвинение и перевели под домашний арест.