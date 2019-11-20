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10:50

Макаров рассказал судьям, как отвечать на вопросы о политрепрессиях

фото ЗакС политика Макаров рассказал судьям, как отвечать на вопросы о политрепрессиях

Заксобрание Петербурга на заседании 20 ноября утвердило кандидатуры мировых судей: Ларисы Симоновой, Алексея Водомерова и Натальи Карасевой.

Депутат Максим Резник спросил у кандидатов, есть ли в России политические репрессии. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров вопрос снял и на будущее посоветовал кандидатам в судьи отвечать на него: «Безусловно, нет».

Симонова, судья участка № 246, поступила иначе и ответила Резнику, что в своей практике с политрепрессиями не сталкивалась.

Резник часто задает этот вопрос кандидатам на должность мирового судьи. Неделей ранее он спросил о репрессиях Александру Пономареву, и тогда Макаров также перебил депутата.

Сергей Еремеев


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14:15    
И из-за этого отдельная статья на сайте. Да ужжж

14:14    
Как будто нет других дел и вопросов, как кричать о мнимых политических репрессиях ...

14:13    
Статья ради статьи.
Что значит, судья ответила иначе, если сказала также как и Макаров Резнику, что политических репрессий нет.
Тем более, что вопрос сам по себе изначально не уместный, задается ради бурления. Мировые судьи в принципе не рассматриваются вопросы о политических репоессиях, это попросту не в их компетенции.

14:12    
Видимо он не совсем понимает что такое действительно политические репрессии)

12:47   Алмаз - спаситель России  
Да какие нафиг политические репрессии в России, на 15 суток задержали за [цензура]иганку и уже кричат, что их преследуют. Вот в 30-х годах да, то настоящие репрессии были. Вождь всех народов без разбора к стенке ставил

12:46   Я Тут Главный  
Опять обиженку Львович включил

12:07    
Резник лучше спросил, сколько можно получить за курение марихуаны в публичном месте! И если ли в этом случае "скидка" депутату ЗакСа.

11:18    
Политические репрессии - признак саморазрушения правового государства, самоизоляции элиты и культивирования в обществе социальной розни.

11:02    
А этот старец учит всех и всему. Смешно.

10:57    
Кандидатов на политрепрессии в России масса! Просто во власти сейчас мягкотелые импотенты!

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