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11:04

Петербургские депутаты предложили ужесточить штрафы за несанкционированные свалки

фото ЗакС политика Петербургские депутаты предложили ужесточить штрафы за несанкционированные свалки

ЗакС Петербурга 20 ноября одобрил проект федерального закона об увеличение штрафов виновникам нелегальных свалок. Авторами инициативы выступили депутат «Справедливой России» Надежда Тихонова и единороссы Мария Щербакова, Роман Коваль и Галина Назарова.

Материальную ответственность предложено увеличить с 300 до 500 тысяч рублей и до 2 млн рублей, в случае, если отходы привели к вреде здоровью человека или массовой гибели животных.

С критикой инициативы выступил бывший девелопер, депутат от КПРФ Александр Рассудов. Признав, что проблема отходов в настоящее время одна из самых актуальных в мире, он заявил, что его коллеги слишком «увлечены негативным правом вместо позитивного».

Предложенный законопроект эмоционально поддержал спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, вспомнивший также о проблеме точечной застройке.

- Свалок у нас не десятки даже. Их надо убирать, но перед этим надо разобраться, кто эти свалки организовал, - заявил Макаров.

По его инициатива документ был принят сразу в целом.

Сергей Еремеев


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