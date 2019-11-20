Петербургские депутаты предложили ужесточить штрафы за несанкционированные свалки

ЗакС Петербурга 20 ноября одобрил проект федерального закона об увеличение штрафов виновникам нелегальных свалок. Авторами инициативы выступили депутат «Справедливой России» Надежда Тихонова и единороссы Мария Щербакова, Роман Коваль и Галина Назарова.

Материальную ответственность предложено увеличить с 300 до 500 тысяч рублей и до 2 млн рублей, в случае, если отходы привели к вреде здоровью человека или массовой гибели животных.

С критикой инициативы выступил бывший девелопер, депутат от КПРФ Александр Рассудов. Признав, что проблема отходов в настоящее время одна из самых актуальных в мире, он заявил, что его коллеги слишком «увлечены негативным правом вместо позитивного».

Предложенный законопроект эмоционально поддержал спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, вспомнивший также о проблеме точечной застройке.

- Свалок у нас не десятки даже. Их надо убирать, но перед этим надо разобраться, кто эти свалки организовал, - заявил Макаров.

По его инициатива документ был принят сразу в целом.

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.