ЗакС не стал рассматривать поправку в бюджет о стерилизации бродячих животных

Петербургское Законодательное собрание не стало рассматривать поправку в проект бюджета города, предусматривающей выделение средств на отлов и стерилизацию и вакцинацию бродячих животных, так как она была подана после установленного срока. Соответствующую инициативу депутат от КПРФ Ирина Иванова представила на заседании ЗакСа 20 ноября.

Объем необходимых работ коммунистка оценила в 19,8 млн рублей. Эти деньги она предложила из резервного фонда Смольного.

По словам Ивановой, вакцинация и стерилизация безнадзорных животных необходимы для предотвращения возникновения эпидемии бешенства и других болезней.

Представительница КПРФ выступила и с другими поправками в бюджет, которые также не нашли поддержки у парламентского большинства.

Она предложила направить дополнительные 19,6 млн рублей из резервного фонда на борьбу со свалками в Курортном районе. Иванова также призвала вообще не перечислять бюджетные инвестиции АО «ЗСД», направив эти средства на расселение коммуналок и субсидирование многодетных семей.

Сергей Еремеев

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