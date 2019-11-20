"Вредна и опасна": Вишневский призвал депутатов не одобрять транспортную реформу

Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский попытался через протокольный сектор парламента раздать коллегам обращения с призывом не поддерживать «транспортную реформу», сообщил парламентарий корреспонденту ЗАКС.Ру.

В обращении Вишневский призвал депутатов не голосовать за сокращение субсидий на общественный транспорт. По словам парламентария, «транспортная реформа» в предлагаемом виде не просто неверна, но вредна и опасна. Вишневский подчеркнул, что в случае принятия поправки проведение реформы будет неизбежным, а ответственность за нее возложат не только на губернатора, но и на депутатов.

«В случае [принятия реформы] вы, уважаемые коллеги, сколько бы потом вы ни говорили горожанам на словах, что не поддерживаете "транспортную реформу" – они резонно ответят вам, что на деле вы ее поддержали своим голосованием», - говорится в обращении к депутатам.

Протокольный сектор ЗакСа отказался раздать обращение Вишневского депутатам. Сотрудники сектора сказали, что потом разошлют его через канцелярию.

Напомним, летом 2020 года Петербург планирует отказаться от более чем 270 направлений маршрутных такси и увеличить количество социальных автобусов. Ранее директор ГКУ «Организатор перевозок» Владимир Шведченко сообщил, что Смольный планирует закупить 1800 автобусов большого класса и 800 - среднего. По его словам, банки и лизинговые компании уже заявили о готовности участвовать в проекте закупки транспортных средств.

В ноябре Смольный объявил о повышении цен на проезд в метро и наземном транспорте до 55 и 50 рублей соответственно. При этом губернатор Александр Беглов внес поправку в бюджет, урезающую субсидии для перевозок пассажиров.

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