ЗакС одобрил идею поддержать "социальный бизнес"

Заксобрание Петербурга в первом чтении поддержало инициативу единороссов о льготах для социальных предприятий, нанимающих инвалидов, многодетных родителей, пенсионеров и лиц предпенсионного возраста, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

По словам одного из авторов проекта, Дениса Четырбока, в Петербурге уже есть примеры инициатив социально ответственного бизнеса. В пример он привел Ассоциацию социальных предпринимателей.

Депутаты не ограничивают Смольный в выборе мер поддержки, пояснил Четырбок. По его словам, это может быть инфраструктурная поддержка, налоговые льготы, информационная помощь, повышение квалификации социальных работников, создание специальных ресурсных центров, которые будут помогать с реализацией подобных социальных проектов.

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