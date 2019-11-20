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12:48

Макаров процитировал Путина в ответ на вопрос о суверенном интернете

фото ЗакС политика Макаров процитировал Путина в ответ на вопрос о суверенном интернете

Спикер петербургского Заксобрания Вячеслав Макаров 20 ноября, отвечая на вопрос о вступившем в силу законе о суверенном интернете, заявил, что Россия может быть только суверенной.

– Россия может быть только суверенной или ее вообще не будет, – подчеркнул Макаров журналистам, напомнив, что эти слова принадлежат Владимиру Путину.

Он также отметил, что проблемой информационной безопасности необходимо заниматься каждый день

– Никто не покушается на независимость средств массовой информации. Вопрос идет о глубинных процессах, связанных с этим родом деятельности, – заверил Макаров.

Напомним, закон о суверенном интернете вступил в силу 1 ноября. Согласно нему, маршрутизация трафика должна быть перестроена так, чтобы объем передаваемых за рубеж данных был сокращен. По официальной версии это необходимо, чтобы российский интернет бесперебойно функционировал даже в случае невозможности подключения к зарубежным корневым серверам. Еще на стадии внесения в Госдуму инициатива вызвала дискуссию о государственном регулировании интернета в России.

Сергей Еремеев


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14:46    
Стойкое ощущение, что журналист Закс.ру Сергей Еремеев пытается выполнить план по количеству, а не качеству статьей.
Теперь каждое (вполне адекватное, на мой взгляд) цитирование Путина в органах государственной власти будет подавать как событие?

14:32    
Для 13:15 Под «глубинными» процессами Макаров, скорее всего имел ввиду техническую сторону регуляции Интернета.
Но, поскольку, статья представляет из себя какие-то отрывки из прямой речь, просто невозможно составить полноценное мнение о том, что в действительности проходило на заседании.

14:19    
На мой взгляд, очень правильные слова.

14:19    
Все верно! И президент правильно сказал! И вообще суверенность почему-то какими-то плохим словом сейчас делают! Хотя это единственный путь для развития страны!)

14:17    
Почему люди видят ограничения там где их нет?

14:13    
– Никто не покушается на независимость средств массовой информации. Вопрос идет о глубинных процессах, связанных с этим родом деятельности, – заверил Макаров
Да, те же самые "Fake News" про которые говорит Трамп... Они же не только в Америке! Они везде, и у нас в том числе.

14:11   Гришин   4372
И правильно Макаров сказал! Россия действительно может быть только суверенной и не иначе!
Если она будет не суверенной, то её просто не будет, так как её раздерут в клочья наши "западные партнеры".

13:15   Бордунов  
Опять какая-то "глубинность" выплыла. Что за глубинные процессы о которых "идет вопрос"?
Умеет Фимыч тень на плетень навести, когда "вопрос" ясен как Божий день - цензура, наказания за "экстремизьм" (один мудак даже виртуальные лагеря придумал), тотальный контроль за мыслями и слежка, насаждение агитпропа. В целом, ничего для Фимыча нового.

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