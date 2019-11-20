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15:29

"Мемориал" признал шестерых фигурантов "московского дела" политзаключенными

фото ЗакС политика "Мемориал" признал шестерых фигурантов "московского дела" политзаключенными

Правозащитный центр «Мемориал» признал шестерых фигурантов «московского дела» политическими заключенными, сообщается на сайте организации.

Среди фигурантов – Андрей Баршай, Владимир Емельянов, Егор Лесных, Максим Мартинцов, Александр Мыльников и Павел Новиков. Как указали в «Мемориале», на видеозаписях видно, что Баршай, Емельянов, Лесных, Мартинцов и Мыльников без оружия или подручных предметов пытались «прекратить насилие, которое силовики применяли к лежавшим на асфальте девушке и парню» на митинге 27 июля в Москве. В ответ силовики их самих избили дубинками, отметили в центре.

Новиков, пояснили в « Мемориале», нанес два удара полулитровой пластиковой бутылкой по шлему и бронированному наплечнику омоновца, и на записи, опубликованной СК, видно, что силовик «не упал, не отлетел, не наклонился».

Травм у «пострадавших» силовиков не зафиксировано, а то, что они «на мгновение испытали "физическую боль"», недоказуемо, подчеркнули в «Мемориале». «Лишение свободы за такое «причинение боли» явно противоречит и праву, и здравому смыслу», - считают представители центра.

Они заявили, что убеждены в мирном характере манифестации. Организация требует освободить фигурантов.

 

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16:59   Бордунов  
Любой даже замах на представителя органов правопорядка должен наказываться реальным небольшим сроком. Любая вещь, кинутая в него - 1 год, причинение любого лёгкого вреда  - 3 года и т. д. до 15 лет. Тяжкие последствия - более 29 лет, смерть - только расстрел. Пора отучить эту мразь всех мастей  даже думать о своих сборищах.

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