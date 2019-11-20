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16:57

Либертарианцы пытаются организовать в Петербурге лекцию политолога Соловья

фото ЗакС политика Либертарианцы пытаются организовать в Петербурге лекцию политолога Соловья

Петербургская ячейка Либертарианской партии объявила о планах организовать и провести 6 декабря лекцию известного политолога, доктора исторических наук Валерия Соловья, носящую название "Воля помыслить и воля к борьбе: политический кризис и роль личности". Судя по странице ученого в Facebook, пока предстоящее мероприятие, намеченное на 6 декабря, омрачают материальные сложности.

"Я выступаю безвозмездно, но нужны деньги на аренду зала и компенсацию дорожных расходов", - пишет Соловей с просьбой ко всем интересующимся поддержать идею рублем.

Не исключены также проблемы политически-административного характера, поскольку в последнее время профессор, уволившийся из МГИМО в нынешнем году по политическим мотивам, увеличил свою активность, обострил свою протестную позицию и объявил о готовности заниматься реальной политикой, созданием и развитием "широкой гражданской коалиции перемен" в России.

Что касается самих либертарианцев, то они тоже переживают не лучшие времена: их лидер Михаил Светов фигурирует в деле о педофилии, а, в свою очередь, серию его собственных лекций нынешней осенью, как он считает, "по звонку сверху" пытались сорвать в регионах.

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17:18    
Это вражеский соловей и трели его направлены исключительно на развал России в интересах Запада!!!

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