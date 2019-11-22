Шлосберг: Кандидура председателя "Яблока" никогда не согласовывалась с АП

В преддверии выборов нового председателя партии "Яблоко" член ее политкомитета Лев Шлосберг развеял расхожее среди "яблочных" недоброжелателей мнение, согласно которому для своего выживания партия вынуждена обговаривать и согласовывать с кремлевскими чиновниками ключевые фигуры в своем руководстве. По крайней мере, на его памяти, а он один из старейших членов партии, такого не было никогда. Он заверил, что в диалоге с президентской администрацией соратник Шлосберга Григорий Явлинский может делиться мнением по тому или иному поводу, но не более того.

"Ему никуда не нужно ходить. Получать разрешение на ту или иную деятельность, на то или иное решение, на то или иное назначение или избрание Явлинскому в администрации Президента не нужно. Он как политик не участвует в принятии закулисных решений", - рассказал он в интервью "Эху Москвы".

По словам Шлосберга, идеал администрации президента - это "политическая партия, которая не является политической партией", и "Яблоко" на такую роль никогда не согласится. Кроме того, он, апеллируя к конституции, считает, что АП слишком много на себя берет и не должна быть настолько влиятельным политическим игроком.

Ранее лидер псковского отделения "Яблока" написал пост, где сказал, что повременит с объявлением своих амбиций на пост председателя из уважения к коллегам: для начала ему нужно оговорить свою позицию в их кругу.

Согласно уставу партии, один и тот же человек не может быть председателем в течение более чем двух сроков. Таким образом, основатель организации Григорий Явлинский баллотироваться не вправе, а нынешняя председатель Эмилия Слабунова еще имеет шанс побороться за руководящую должность еще раз. Выборы пройдут на съезде 14 декабря.

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