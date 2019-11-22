В ЗакСе обсудили проблемы трудоустройства предпенсионеров

Уровень занятости женщин предпенсионного возраста в Петербурге составляет 82%, мужчин - 92%, заявил первый заместитель председателя комитета по труду и занятости Николай Рогачёв 22 ноября на заседании парламентского комитета по законодательству.

По словам чиновника, уровень безработицы у женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет незначительно выше, чем в целом у трудоспособного населения. Рогачёв отметил, что не все предпенсионеры стремятся найти работу. Некоторые из них, к примеру, заняты воспитанием внуков, отметил представитель городской администрации.

Депутаты пригласили представителей комитета по труду, чтобы узнать, как в Петербурге осуществляется организация профессионального обучения и дополнительного профобразования предпенсионеров.

По словам Рогачёва, больших проблем с этим нет. Массовой безработицы готовящихся выйти на пенсию горожан в Смольном не наблюдают. Рогачёв отметил, что при поддержке городских властей допобразование получили уже 747 человек.

- Трудоустроены или сохранили занятость 89% из них, - добавил чиновник.

Он перечислил несколько компетенций, которым обучают пожилых людей: бухгалтерский учет, система 1С, юриспруденция. Зампред комитета добавил, что предпенсионерам дают знания и по рабочим специальностям. Они становятся фрезеровщиками, токарями, наладчиками оборудования.

Чиновник не смог точно ответить на вопрос депутата от КПРФ Александра Рассудова об уровне зарплат этих работников, но предположил, что они соответствуют средней заработной плате по городу.

Рассудова удивили заявления, что город способен за короткий срок подготовить востребованных для рынка специалистов. Он признался, что сам, проучившись пять на юридическом факультете, настоящие знания получил только после нескольких лет практической работы. Сомнения у него вызвало и качество обучения по рабочим специальностям. По мнению представителя КПРФ, к современному оборудованию недостаточно квалифицированных работников не подпустит ни один работодатель.

- Либо они идут на предприятия, которые со времен Ивана Гороха не производили никакой модернизации. Как революция грянула, на тех станках и работают, - добавил Рассудов.

Низкий процент безработицы людей предпенсионного возраста можно объяснить латентной безработицы, предположил член компартии. По его словам, многие безработные не видят смысла обращаться в государственные органы.

Единоросс Борис Ивченко в свою очередь заявил, что Союз пенсионеров России, в руководство которого он входит, обучил компьютерной грамотности не меньше человек, чем государственные органы.

Председатель комитета по законодательству Денис Четырбок, напротив, отметил эффективную работу комитета по труду. Он рассказал о совместном опыте работы с коллегами из Смольного, подчеркнув, что в 90% известных ему случаев людям, обращавшимся в комитет по труду, помогали найти работу.

Напомним, понятия предпенсионного возраста и предпенсионеров появились в России летом 2018 года во время дискуссий вокруг повышения пенсионного возраста для россиян. С идеей пенсионной реформы выступило федеральное правительство. Ее поддержал президент Владимир Путин, ранее неоднократно обещавший сохранить существующий пенсионный возраст, и большинство депутатов всех уровней из "Единой России". Представители других фракций, как в Госдуме, так и в Законодательном собрании Петербурга, высказывались против повышения возраста выхода на пенсию.

Позже Минтруд России в рамках нацпроекта "Демография" задался целью провести профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан предпенсионного возраста. С 2020 года воспользоваться программой переобучения смогут все россияне, достигшие 50-летнего возраста.

Сергей Еремеев

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