Администрацию «Черной речки» возглавил председатель местной ИКМО

Руководитель избирательной комиссии МО «Черная речка» Михаил Доброхотов, не допустивший до выборов в местный совет ни одного оппозиционера, пошел на повышение. Муниципальный совет назначил его председателем местной администрации.

Соответствующее решение было опубликовано на сайте МО «Черная речка» 20 ноября.

С октября Доброхотов был исполняющим обязанности главы администрации. До этого, помимо руководства ИКМО, работал заместителем главы администрации. Также он входит в политический совет петербургского отделения «Единой России» и до недавнего времени был помощником его лидера, спикера Законодательного собрания Вячеслава Макарова.

Летом работа Доброхотова на посту председателя ИКМО неоднократно вызывала претензии оппозиции. В частности, незарегистрированные кандидаты от «Справедливой России» требовали возбудить в отношении него уголовное дело. Следственный комитет их требование не удовлетворил.

Конкуренцию представителям «Единой России» на выборах составили только четверо самовыдвиженцев, двое из которых входят в молодежный совет соседнего Петроградского района, членом которого является и сам Доброхотов.

Уже после 8 сентября о выборах в МО «Черная речка» высказывалась глава ЦИК Элла Памфилова. Она напомнила, что руководитель ИКМО не выполнил решение суда о регистрации оппозиционного кандидата Павла Чупрунова.

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