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22 ноября, 20:57

Петербургский пенсионер получил домашний арест по делу об оправдании терроризма в интернете

фото ЗакС политика Петербургский пенсионер получил домашний арест по делу об оправдании терроризма в интернете

68-летний петербуржец Александр Коваленко, ставший фигурантом уголовного дела об оправдании терроризма, решением суда получил меру пресечения в виде домашнего ареста, под которым он пробудет как минимум до 18 января 2020 года. Объединенная пресс-служба судов сообщает о том, что против такой меры наказания Коваленко возражений не высказывал.

Пожилому мужчине инкриминируется одобрительный пост в сети "ВКонтакте", посвященный студенту Михаилу Жлобицкому, подорвавшему себя у стен здания архангельского ФСБ в октябре прошлого года.

Террористический акт годовой давности продолжает влиять на судьбы россиян: обвинямыми в оправдании того же самого теракта стали псковская журналистка Светлана Прокопьева и жительница Медвежьегорска Екатерина Муранова.

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