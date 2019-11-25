МВД предоставило нечитаемые листы взамен пустых по иску к оппозиционерам

Управление МВД по Москве на заседании суда по иску к оппозиционерам из-за летних протестов предоставило нечитаемые листы в качестве доказательств, передает «МБХ медиа».

Представитель московской полиции заявил, что копировальная техника «не позволяет сделать лучше копии». Адвокат Александр Помазуев, представитель ответчика, уточнил, что речь идет об «очень плохо» отсканированных «серых листах»: около 20 по иску из-за протестов 27 июля и около 50 – по 3 августа.

На заседании 8 ноября МВД попыталось приобщить в качестве доказательств по иску из-за митинга 3 августа 21 пустой лист бумаги, еще несколько черных листов касались, по версии московской полиции, претензий из-за акции 27 июля. Позже ведомство объяснило появление этих листов технической ошибкой при ксерокопировании.

Полиция Москвы требует от оппозиционеров в общей сложности 10,2 млн рублей за свою работу на двух акциях протеста. Изначально эта цифра составляла 18 млн рублей. Затем требования были снижены до 9,7 млн рублей, а после – уточнены до 10,2 млн.