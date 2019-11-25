18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

12:34

МВД предоставило нечитаемые листы взамен пустых по иску к оппозиционерам

фото ЗакС политика МВД предоставило нечитаемые листы взамен пустых по иску к оппозиционерам

Управление МВД по Москве на заседании суда по иску к оппозиционерам из-за летних протестов предоставило нечитаемые листы в качестве доказательств, передает «МБХ медиа».

Представитель московской полиции заявил, что копировальная техника «не позволяет сделать лучше копии». Адвокат Александр Помазуев, представитель ответчика, уточнил, что речь идет об «очень плохо» отсканированных «серых листах»: около 20 по иску из-за протестов 27 июля и около 50 – по 3 августа.

На заседании 8 ноября МВД попыталось приобщить в качестве доказательств по иску из-за митинга 3 августа 21 пустой лист бумаги, еще несколько черных листов касались, по версии московской полиции, претензий из-за акции 27 июля. Позже ведомство объяснило появление этих листов технической ошибкой при ксерокопировании.

Полиция Москвы требует от оппозиционеров в общей сложности 10,2 млн рублей за свою работу на двух акциях протеста. Изначально эта цифра составляла 18 млн рублей. Затем требования были снижены до 9,7 млн рублей, а после – уточнены до 10,2 млн.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

22 ноября, 11:59 МВД объяснило ошибкой пустые листы бумаги в качестве доказательств вины оппозиционеров

21 ноября, 20:54 "Новую газету" оштрафовали за мат в трансляции с митинга 27 июля

18 ноября, 13:58 Мосгорсуд отказал в жалобе дизайнеру, которому сломали ногу при задержании до митинга

8 ноября, 16:59 Владелец лапшичной требует от сотрудников ФБК 100 тысяч рублей после митингов в Москве

8 ноября, 12:10 МВД Москвы попыталось доказать вину оппозиционеров пустыми листами бумаги

6 ноября, 13:16 Лавров: Deutsche Welle признала некорректность в освещении протестов

22 октября, 9:54 Новый глава СПЧ: Я понимаю реакцию властей на проведение незаконных митингов

21 октября, 20:56 Новый глава СПЧ Фадеев пообещал разобраться с игнорированием жалоб потерпевших на митингах

11 октября, 14:10 Суд отказался арестовывать квартиру Навального и имущество других оппозиционеров

11 октября, 13:00 Прокуратура требует арестовать квартиру Навального


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


13:11    
Просто у них чёрно-белое восприятие действительности. Да и читают они с трудом.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
14:59 Глава Пскова вступила в должность

14:51 Людмилу Вербицкую похоронят на Северном кладбище   1

14:36 В РПЦ выступили против борьбы с домашним насилием в России по опыту западных стран   1

14:35 БФК одобрил проект бюджета Петербурга в окончательной редакции

14:24 Максима Шевченко удивило выступление перед единороссами "живущего на Марсе" Путина   1

14:10 Муниципал: КСП нашла сотни нарушений на 39 млн рублей в бюджетных тратах МО "Купчино"

13:25 В Петербурге будут бойкотировать метро из-за роста стоимости проезда   2

13:15 Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью Вербицкой   1

12:59 В шахте в Коми горела нефть, есть пострадавшие

12:52 СМИ: Задержавший Ивана Голунова полицейский стал главой охраны в "Красном и белом"   2

12:34 МВД предоставило нечитаемые листы взамен пустых по иску к оппозиционерам   1

12:31 "Открытая Россия" поддержит политических заключенных аукционом   5

12:11 Вишневский просит Беглова и "Росатом" не допустить ввоза урановых "хвостов" в Петербург

11:59 Лимонов обозначил "самый главный косяк" Путина   7

11:34 Пензенские фигуранты дела "Сети"* прекратили голодовку   3

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru