БФК одобрил проект бюджета Петербурга в окончательной редакции

Бюджетно-финансовый комитет Законодательного собрания 25 ноября окончательно утвердил проект бюджета Петербурга на 2020 год и плановый период 2021-22 годов, сообщила пресс-служба ЗакСа.

В документ были внесены юридико-технические и редакторские правки.

Третье чтение документа назначено на ближайшее заседание петербургского парламента, которое состоится 27 ноября.

Доходная часть бюджета составит 674,9 млрд рублей, расходная – 727,7 млрд рублей. Дефицит при этом будет на уровне 52,7 млрд рублей.

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