Шлосберг останется депутатом псковского ЗакСа в случае своего избрания председателем "Яблока"

Лидер псковского отделения "Яблока" Лев Шлосберг, объявивший 25 ноября о своих желании и готовности побороться за место председателя партии, признался, что долго и тяжело принимал это решение, в отличие от ситуации четырехлетней давности времен прошлых внутрипартийных выборов. В случае своего успеха он намерен совмещать две должности.

"Если меня изберут председателем, я останусь депутатом Псковского областного Заксобрания, хотя есть люди, готовые отправить меня в Москву с цветами, но не надейтесь. К замечательной команде "Яблока" Псковской области добавятся еще 77 региональных команд. И это все нам нужно умножить на десять", - заявил он на YouTube-канале "Гражданин TV", заметив, что "ветер истории сейчас снова дует в наши паруса".

По словам Шлосберга, он ставит перед собой задачу сделать "Яблоко" более популярным в обществе и вернуть в политику тех, кто разочаровался в ней. На сегодняшний день для Шлосберга его партия - это "партия надежды".

Съезд "Яблока" пройдет 14 декабря. Согласно внутреннему уставу, один и тот же человек не может избираться на пост председателя более чем два раза, а значит, основатель партии Григорий Явлинский участвовать в этой борьбе не будет. Нынешний председатель, Эмилия Слабунова, таким правом пока обладает.

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