В петербургском ЗакСе обсудили будущее собак-помощников

Собак-помощников в России могут приравнять в правах к собакам-поводырям. Эту идею поддержали на заседании комитета по законодательству петербургского Заксобрания 29 ноября.

Проект федерального закона о четвероногих помощниках подготовили депутаты ЗакСа от "Единой России" Денис Четырбок и Анастасия Мельникова.

По словам Четырбока, на сегодня в российском законодательстве предусмотрены особые права для собак-поводырей, которые помогают незрячим. Однако люди часто используют и других собак, которые могут открывать и закрывать двери, подавать вещи, включать и отключать свет, отметил депутат.

Таких помощников парламентарий предложил пускать без ограничений в любые общественные места, а также общественный транспорт. Кроме того, законодательные изменения должны помочь подготовить программы подготовки собак-помощников.

Депутат Сергей Купченко предложил ограничить количество таких собак на одного человека. Четырбок на это возразил, что вряд ли у инвалида будет возможность окружить себя большим количеством питомцев-помощников. Вместе с тем он согласился, что необходимо в принципе ввести законодательное ограничение "на содержание животных в квартирах исходя из квадратных метров жилья".

Купченко объяснил, что он не против инвалидов, но его волнует вопрос материальной базы, так как проектом закона предусматриваются материальные компенсации владельцам собак-помощников. Депутат предположил, что ради дополнительных средств люди с ограниченными возможностями будут заводить несколько питомцев и объяснять, что одна собака нужна, чтобы подавать тапочки, другая для прогулок, а третья для других целей.

- Я не против инвалидов. Я хочу, чтобы не было двузначности и непонимания, социальной напряженности и конфликтов, - добавил Купченко.

Четырбок напомнил, что к помощникам будут относиться собаки, которые пройдут специальную подготовку, и в их обязанности будет входить не только подача тапочек. Однако автор законопроекта предложил коллегам совершенствовать инициативу и готовить поправки ко второму чтению в ЗакСе.

Из архива Дениса Четырбока

Сергей Еремеев

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