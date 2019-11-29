Совфед опубликовал законопроект о домашнем насилии

Совет Федерации на своем сайте опубликовал законопроект о профилактике семейно-бытового насилия.

В законопроекте прописаны полномочия органов по проведению профилактики домашнего насилия и по защите жертв. Среди мер – постановка нарушитей на учет и выдача защитных предписаний, по которым агрессору будет запрещено контактировать с жертвой в течение 30 суток, в том числе по телефону и через интернет. Действие этого ордера можно будет продлить до 60 суток, а по решению суда – до года.

Также по решению суда можно будет добиться того, чтобы нарушитель покинул место совместного проживания с пострадавшим, передал жертве ее имущество и документы. Суд сможет обязать агрессора пройти психологическую программу.

Законопроект вынесен на общественное обсуждение. В течение двух недель Совфед принимает предложения по корректировке статей.

Закон о домашнем насилии вносили в Госдуму в первый раз в 2016 году, но тогда он не прошел первое чтение. О нем заговорили снова после ряда резонансных событий, связанных с домашним насилием. Новый толчок к обсуждению дало дело сестер Хачатурян, которые убили своего отца после многолетних систематических истязаний и сексуальных домогательств.

Ранее родственники жертв домашнего насилия потребовали проверить на профпригодность замминистра юстиции Михаила Гальперина из-за его ответа на запрос ЕСПЧ. В ответе за его подписью говорилось, что российские власти не рассматривают домашнее насилие как «серьезную проблему», счел недоказанным то, что большинство жертв домашнего насилия в России – женщины, а пожаловавшихся россиянок упрекнул в попытке «подорвать усилия, которые правительство предпринимает для улучшения ситуации».