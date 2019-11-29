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29 ноября, 18:52

Следствие по новому фигуранту "московского дела" Суровцему завершили за полтора дня

фото ЗакС политика Следствие по новому фигуранту "московского дела" Суровцему завершили за полтора дня

Следователи потратили на расследование дела в отношении Сергея Суровцева, нового фигуранта «московского дела», всего полтора дня, следствие уже окончено, передает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката Василия Кушнира.

По словам Кушнира, следователь заявил, что права Суровцева при этом не нарушаются, а следствие действует в его же интересах.Он предположил, что такая спешка нужна, чтобы все закончилось «побыстрее и не мельтешили СМИ».

«Никакой экспертизы, которая отвечала бы на какие-то вопросы, не было. Они только определили по видео его личность», - подчеркнул Кушнир.

О задержании Суровцева стало известно 28 ноября. По версии следствия, на акции 27 июля в Москве он ударил сотрудника Росгвардии «секцией металлического ограждения» и пытался «блокировать передвижение других правоохранителей». Он арестован на два месяца.

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