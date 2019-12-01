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13:25

"Долой полицейский режим!": Ходунова напомнила о разгоне акции КПРФ 7 ноября

фото ЗакС политика "Долой полицейский режим!": Ходунова напомнила о разгоне акции КПРФ 7 ноября

Глава фракции КПРФ в Законодательном собрании Ольга Ходунова напомнила о беспрецедентном разгоне коммунистов 7 ноября во время возложения цветов к крейсеру «Аврора». Заявление она сделала на митинге партии 1 декабря, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Ходунова сообщила, что после акции в начале ноября задержанным активисткам стали приходить «письма счастья» о заведении на них административных дел. По её мнению, это происходит, чтобы пополнить бюджет за счёт тех, кто просто хотел прийти к «Авроре» и возложить цветы в «святой праздник». Депутат призвала защитить активистов-коммунистов. 

Выступление Ходунова закончила словами: «Долой полицейский режим! Долой буржуйский строй!». Ее поддержали собравшиеся, начав скандировать эти фразы.

Напомним, петербургские коммунисты, несмотря на отказ Смольного согласовать акцию, устроили 7 ноября шествие по Петровской набережной и возложили цветы у крейсера «Аврора» в честь годовщины Октябрьской революции. Праздник, впрочем, пошел не по плану: полиция заявила, что мероприятие и флаги КПРФ «незаконны», и задержала более 10 человек. В их числе была также Ольга Ходунова. Несмотря на это коммунисты все же дошли до «Авроры», возложили цветы и пели песни рядом с задерживающими их полицейскими. Посетил коммунистическую прогулку и ЗАКС.Ру.

София Саттарова


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